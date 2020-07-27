Морпех попал в госпиталь после салюта на День ВМФ в Североморске

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - На Северном флоте начата проверка по факту травмирования военнослужащего бригады морской пехоты, который попал в госпиталь после салюта в День Военно-морского флота в Североморске в воскресенье.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северного флота, "во время салюта пострадавший находился в нижней части трибуны (трибуна на Приморской площади Североморска, откуда зрители наблюдают за морским парадом и салютом - ИФ) и действительно получил травму головы, но сейчас идет разбирательство, каким именно образом он оказался травмирован".

Сейчас пострадавший находится в госпитале Северного флота, его состояние оценивается как стабильное.

По словам собеседника агентства, что проверку ведут и военные следственные органы. Они рассматривают различные версии получения травмы, в том числе - от пиротехнических устройств. Родныем военнослужащего, которые находятся в Коми, сообщили о случившемся.

Близкие пострадавшего пехотинца сообщают в соцсетях, что ему в голову "прилетел осколок снаряда", в результате чего у него открытая травма головы, перелом челюсти, височной и затылочной кости, из-за чего он потерял много крови.