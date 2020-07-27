Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Библиотеки в России будут выдавать книги читателям согласно возрастной маркировке, следует из приказа Минкультуры РФ.

Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Документ утверждает правила предоставления и размещения библиотеками находящихся в их фондах книгах, содержащих информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Библиотеки, посетителями которых являются лица, не достигшие 18 лет, в своих помещениях и на территориях библиотек обязаны создать условия, "обеспечивающие недоступность для детей размещения информационной продукции, содержащей маркировку "18+" или с текстовым предупреждением "запрещено для детей".

При этом, находящиеся в фондах библиотек книги с запрещенной для детей информацией можно хранить в закрываемом на ключ зале. Если это невозможно, такую литературу можно хранить в общем зале в отдельно стоящем книжном шкафу (на стеллаже, полке) под непосредственным контролем сотрудника библиотеки и вне доступа детей. Если в библиотеке есть два и более залов для посетителей, такие книги должны находиться в зале, предназначенном исключительно для обслуживания лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста.

Сотрудник библиотеки обязан отказать в выдаче несовершеннолетним книг с маркировкой "18+" и предложить имеющуюся в данный момент в наличии книгу, соответствующую его возрасту.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по культуре внес поправки в законопроект об отмене избыточной возрастной маркировки на произведениях литературы, кинематографии и искусства, при сохранении маркировки 18+. Законопроектом предлагается упразднить на произведениях литературы, кинематографии, искусства промежуточную маркировку 0+, 6+, 12+, 16+, но сохранить строгое запретительное отсечение 18+.

Как ранее заявляла журналистам глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, законопроект "позволит избежать неоднозначной трактовки закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" при его правоприменении, когда недоступной для детей до 16, а то и до 18 лет остается почти вся русская и мировая классика".

Так, возрастная маркировка "18+" указана на романе "Тихий Дон" Михаила Шолохова.

Ямпольская после проверки книжных магазинов также привела ряд примеров излишней маркировки, когда Библия, "Волшебник Изумрудного города", "Ромео и Джульетта" имеют пометку 16+.