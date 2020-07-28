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Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"На сайт аэропорта рано утром во вторник поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании аэровокзала. Персонал и пассажиры эвакуированы. Оперативные службы осматривают сейчас здание и территорию", - рассказал собеседник агентства.

Позднее в аэропорту сообщили, что в ходе проверки взрывное устройство обнаружено не было, и аэропорт уже вернулся к обычной работе. Задержек рейсов нет.

Несколько дней назад был "заминирован" другой дальневосточный аэропорт - в Хабаровске. По итогам осмотра угроза минирования также не подтвердилась.

Сахалин Южно-Сахалинск

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