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Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек

Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Больше половины (56%) работающих россиян не собираются переходить на электронную трудовую книжку. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Наиболее скептическое отношение к нововведению выразили сограждане в возрасте 60 лет и старше (68%). Среди сограждан в возрасте 45-59 лет не хотят отказываться от бумажной трудовой книжки 59% респондентов, среди россиян в возрасте 25-34 лет - 56% респондентов.

По мнению опрошенных, электронная трудовая книжка хуже бумажной из-за рисков потери данных при сбоях в системе, а также из-за возможностей попадания данных в руки недоброжелателей.

Более трети россиян (35%) сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки взамен традиционной бумажной, из них 6% работающих людей уже оформили электронный документ, а 29% хотят это сделать.

По данным опроса, больше всего желающих перейти на электронную трудовую книжку оказалось среди молодежи в возрасте 18-24 лет - 51% респондентов. Наибольшее предпочтение электронным трудовым книжкам отдали в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек - там такие книжки оформили 10% респондентов.

Основные аргументы сторонников замены бумажной трудовой книжки на электронную в том, что данный вариант представляется надежным и удобным, позволяет избежать бумажной волокиты, отмечают социологи.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 19 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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