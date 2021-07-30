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Использование трудовых книжек нового образца начнется в РФ с 2023 года

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Трудовые книжки нового образца начнут использоваться в России с 1 января 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"При этом работники смогут без ограничений пользоваться прежними трудовыми (книжками). То же касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей. Они также будут действительны", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

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Ранее Минтруд скорректировал форму бланка трудовой книжки, а также обновил инструкции по её ведению и хранению. В частности, были исключены некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения бланков и учет книжек работодателем.

Определять порядок изготовления новых трудовых книжек и решать вопросы, связанные с обеспечением работодателей документами нового образца, будет Минфин РФ.

В правительстве напомнили, что с прошлого года работникам предоставлено право выбрать между бумажной и электронной трудовыми книжками, а с 2021 года появилась возможность включать в электронный документ записи о местах работы за весь трудовой стаж.

Россия

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