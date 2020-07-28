Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, с уточнениями положений закона 2006 года, позволяющего России применять экономические санкции к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны.

Сейчас закон позволяет вводить санкции, приостанавливать действие международных договоров и программ, устанавливать ограничения по туризму, запрещать или ограничивать финансовые операции.

Если поправки (законопроект №996800-7) будут приняты, то санкции в ответ на недружественные действия других государств можно будет применять не только к иностранным компаниям и гражданам, но и к компаниям, которые иностранцы контролируют более чем на 25%.

Также правительство предлагает дать Банку России право отзывать лицензии у ряда участников рынка за неисполнение предписания о блокировке средств в рамках применяемых санкций.

Законопроект уточняет порядок применения запрета финансовых операций и порядок замораживания денежных средств и иного имущества, ценных бумаг блокируемых лиц. Он также прописывает роль ЦБ, который направляет организациям, осуществляющим денежные операции, уведомление о блокировке, осуществляет надзор за исполнением. В ряде законов (о банках, работе страховых организаций, НПФов, участников рынка ценных бумаг) прописывается право ЦБ на отзыв лицензии в случае неисполнения предписания о блокировке средств.

Блокируемое лицо получит право проводить денежные операции или операции с иным имуществом при получении и расходовании пенсии, стипендии, пособия, соцвыплат, гарантированных государством в соответствии с российскими законами, также для уплаты налогов и штрафов.

Еще одна новелла касается возможности применения экономических санкций не только к иностранным юридическим и физическим лицам, но и к компаниям, которые подконтрольны иностранным организациям или иностранным гражданам.

К подконтрольным предлагается относить юридическое лицо, в котором иностранные компании или физлица прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) владеют более чем 25% голосов в высшем органе управления. Сюда включается участие на основе договоров доверительного управления имуществом или простого товарищества, поручения, акционерного или иного соглашения.

Если закон будет принят парламентом и подписан президентом, он вступит в силу через 30 дней после публикации.

Правительство предлагает его распространить на санкции, которые вводятся в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц с 22 октября 2018 года. Решение о таких санкциях и о сроке их действия принимает президент по предложениям Совета безопасности.