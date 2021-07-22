Имущество Арашуковых на миллиард рублей передано государству

В прокуратуре обратили внимание, что приобретенное ими имущество не соответствовало их доходам

Рауф Арашуков в Басманном суде Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", более чем на 1 млрд рублей.

"Исковые требования удовлетворены в полном объеме", - сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса.

Как сообщил адвокат Арашуковых Владимир Постанюк, прокуроры оценили это имущество более чем в 1,3 млрд рублей.

"Данное решение суда мы относим к необоснованным и незаконным: доводы адвокатов об отсутствии нарушений законодательства, о приобретении имущества задолго до принятия антикоррупционного законодательства, а также многие другие доводы не были услышаны судом. Будем обжаловать", - сказал он.

В пресс-службе Генпрокуратуры "Интерфаксу" в четверг заявили, что общая сумма обращенных в доход государства объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 1,560 млрд рублей.

Иск прокуратуры к Арашуковым и ряду их соответчиков - родственников семьи, физических и юридических лиц - суд рассматривал с осени 2020 года. За это время надзорное ведомство отказалось от требования изъять в доход государства двух квартир и части предметов роскоши.

Прокурорская проверка выявила, что доходы Рауля и Рауфа Арашуковых и их родственников не соответствуют стоимости их имущества, заявили ранее в Генпрокуратуре.

В частности, по данным надзора, при заработной плате Рауля Арашукова за период с 2007 по 2017 годы в размере 65 917 000 рублей и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 годы - 15 651 125 рублей, они приобрели имущество на 1 469 127 512 рублей.

В частности, за время работы в органах госвласти и местного самоуправления, отец и сын приобрели 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель "Адиюх-Пэлас", ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши, утверждает прокуратура.

Чтобы скрыть владение этим имуществом, они регистрировали недвижимость на родственников, личных водителей и охранников, установила проверка.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. Рауфа Арашукова задержали в зале пленарных заседаний Совета Федерации на закрытом заседании с участием тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки и председателя СКР Александра Бастрыкина.

Сенатора обвиняют в заказе убийств двух человек в Карачаево-Черкессии в 2010 году - лидера республиканского молодежного движения Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Также ему вменили участие в преступном сообществе и давление на свидетеля. Его отца подозревают в создании преступного сообщества для хищения газа в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике.

Арашуковы не признают вину. По их делу проходят более 20 человек.