Два электровоза сошли с рельсов на грузовой станции в Петербурге

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Во Фрунзенском районе Петербурга соприкоснулись два грузовых железнодорожных состава, один из них сошел с рельсов, сообщила пресс-служба управления МЧС по городу во вторник.

По данным ведомства, в 14:39 на грузовой железнодорожной станции "Купчинская" на Малой Балканской произошло касательное столкновение двух грузовых составов №3812 и №1255. "В результате с рельсов сошли два электровоза и один пустой полувагон", - говорится в сообщении.

Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в результате инцидента, предварительно, пострадал один человек. "Машинист получил травмы, их характер уточняется. Погибших нет", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы "Российских железных дорог" (РЖД), в 14:00 на путях станции "Купчинская" Октябрьской железной дороги (филиал РЖД) сошли два грузовых электровоза и один порожний вагон. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов ЧП влияния не оказало.

"В настоящее время специалисты Октябрьской железной дороги занимаются устранением последствий схода. На место направлены восстановительные поезда со станций "Волковская" и "Санкт-Петербург-сортировочный-Московский", - говорится в сообщении РЖД.

Во вторник днём в Петербурге резко ухудшилась погода, началась гроза с ливнями.