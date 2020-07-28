Что произошло за день: вторник, 28 июля

Лукашенко переболел коронавирусом, водитель "Фургаломобиля" арестован, к Земле приближается большой астероид

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия обсуждает возможность возобновления перелетов в Южную Корею, Венгрию и ОАЭ. Источник уточнил, что пока о готовности открыть границу для россиян заявили только в Эмиратах. Между тем данные сервиса "Туту.ру" свидетельствуют, что спрос на авиабилеты в Турцию вырос в пять раз, а билеты в Анталью подорожали вдвое по сравнению с прошлым годом.

- В России коронавирус за сутки нашли у 5 395 человек. Лечение продолжают 197 794 человека. Центр "Вектор" приступил к испытаниям вакцины. Между тем Минпромторг и Роспотребнадзор начали готовить для ритейла план действий на случай второй волны коронавируса, чтобы не прибегать к жесткому карантину. Однако в ВОЗ считают, что человечество будет иметь дело с одной волной заболеваемости разной интенсивности.

- Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. Президент Белоруссии заверил, что симптомы заболевания у него не проявились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин здоров.

- Иван Сафронов отказался от сделки со следствием. Его адвокат Иван Павлов рассказал о предложении следствия раскрыть источники информации, которое обвиняемый в госизмене журналист даже не стал обсуждать.

- Водителя "Фургаломобиля" арестовали на восемь суток. Ростислав Буряк, который оформил свой микроавтобус плакатами в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, признан виновным в создании помех движению транспорта в Хабаровске. На фоне призыва врио губернатора Михаила Дегтярева сворачивать акции хабаровчане снова вышли протестовать.

- МТС получила первую в России лицензию на 5G. Первыми пользователями сети станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

- К Земле приближается астероид размером с футбольное поле. В максимально близкой к Земле точке объект окажется 5 августа.