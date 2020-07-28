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Почти половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - За 40 минут в Санкт-Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков, сообщила во вторник пресс-служба администрации губернатора.

"Сегодня в Петербурге и пригородах прошел дождь высокой интенсивности. Во время ливня за 40 минут в южных районах города выпала почти половина месячной нормы осадков - свыше 30 мм при среднем значении за июль 80 мм", - говорится в сообщении.

В результате произошли подтопления на Пулковском шоссе в районе развязки с КАД, где воду оперативно отвели, и на перекрестке улиц Парашютной и Репищева, где начали работу перекачивающие станции. Всего поступили 109 заявок о подтоплениях, их устраняют 53 бригады.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", самый высокий показатель интенсивности ливня был зафиксирован в Московском районе города - там выпало 25,43 мм за 20 минут. В Колпинском районе интенсивность составляла 20,14 мм за 20 минут. Также с превышением расчетных показателей выпали осадки в поселке Шушары - 14,86 мм. Система канализации города рассчитана дождь с максимальной интенсивностью 7,2 мм за 20 мин.

Как сообщила пресс-служба управления МЧС по городу, спасатели дважды выезжали ликвидировать последствия падения деревьев, а также помогали коммунальным службам перевезти пассажиров такси с подтопленного участка дороги.

Очевидцы в свою очередь делятся в соцсетях фотографиями затопленных станций метро, тротуаров, дорог и "плывущих" по ним автомобилей.

Ливень начался в Петербурге после 13:00, штормовое предупреждение объявлено до 19:00. Автомобилистов просят быть внимательными и по возможности избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами, где вероятность возникновения подтопления наиболее велика.

Согласно прогнозу синоптиков, аналогичная погода ожидает город и в среду. Ночью и днем в городе возможны сильные дожди с грозами и порывами ветра до 20 м/с.

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