Москвичей предупредили о ливне и граде в среду вечером

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о ливнях, грозе и граде с сильным ветром в среду вечером и в ночь на четверг.

В МЧС Москвы заявили, что с 18:00 29 июля до 3:00 30 июля, начиная с западных районов в городе ожидается "дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду.

Москвичей традиционно предупредили, что не нужно парковать машины и самим стоять под деревьями или шаткими конструкциями.

Департамент торговли и услуг рекомендовал кафе и ресторанам закрыть летние веранды, укрепить на них все конструкции и сложить зонты.

"Сегодня до конца дня на западе Московской области ожидается гроза и сильный дождь, порывы ветра могут достигать 13 - 18 метров в секунду. Осадки сместятся на северо-восток региона, в отдельных районах прогнозируют град", - предупредил Минтранс Подмосковья.