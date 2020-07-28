Конфисковывать доходы неизвестного происхождения будут только у госслужащих

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Поправки в Гражданский кодекс РФ, предусматривающие перевод в доход страны денежных средств и имущества при недоказанности их законного происхождения, коснутся исключительно госслужащих, заявили "Интерфаксу" в министерстве юстиции.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в ответе на запрос агентства, законопроектами предусматривается установление механизма, позволяющего обращать в доход РФ денежные средства с лицевых счетов должностных лиц, обязанных представлять сведения о доходах и имуществе, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

К таковым относятся федеральные и региональные госслужащие, а также люди, занимающие муниципальные должности, работающие на государственной и муниципальной службе и иные лица, обязанные представлять такие сведения. Нарушителей будут выявлять при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В июле законопроекты внесены в правительство РФ. "В сопроводительных материалах, направленных в правительство РФ, указано, что в связи с законопроектом "О внесении изменения в статью 235 части первой Гражданского кодекса РФ" потребуется внесение изменений в Бюджетный кодекс в части определения бюджета бюджетной системы, в который подлежат зачислению такие денежные средства, полученные в доход РФ от обращения по решению суда", - говорится в документе.

Во вторник газета "Известия" со ссылкой на министерство финансов сообщила, что в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ подготовлены поправки, согласно которым денежные средства граждан и их имущество, законность получения которых невозможно доказать, подлежат конфискации и перечислению в Пенсионный фонд РФ.

В публикации говорится, что согласно решению Конституционного суда РФ эта мера коснется не только госслужащих, но и всех граждан, кто не смог доказать законность приобретения имущества.