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Специалисты испытали расстыковку посадочного модуля и ровера ExoMars

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российские и европейские специалисты провели на Земле расстыковку посадочной платформы "Казачок" и марсохода в рамках подготовки к миссии ExoMars-2022, сообщает "НПО Лавочкина".

Предприятие сообщило во вторник, что успешно выполнены работы по расстыковке перелетного модуля от десантного модуля, оборудование проверено и подтверждена работоспособность летного образца КА "ЭкзоМарс" после завершения испытаний в городе Канны (Франция), транспортировки и хранения на территории Thales Alenia Space Italia".

Там напомнили, что в июне 2020 года, с учетом ограничений, вызванных эпидемиологической ситуацией в Евросоюзе и России, на производственной площадке Thales Alenia Space Italia в Турине специалистами АО "НПО Лавочкина" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") и европейской компании были продолжены работы в рамках российско-европейского проекта ExoMars.

"На фоне сохраняющихся мер по профилактике COVID-19 потребовалось тесное сотрудничество между российской и европейской сторонами для получения специальных разрешений для российских специалистов, чтобы при соблюдении всех необходимых медицинских условий можно было избежать длительного карантина", - сказали в "НПО Лавочкина".

В настоящее время группа российских специалистов продолжает участие в испытаниях космического аппарата "ЭкзоМарс".

Россия совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА) готовились летом нынешнего года запустить к Марсу космический аппарат в рамках миссии ExoMars-2020. Цель проекта - исследование поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведение геологических исследований и поиск следов возможного существования жизни на планете.

Российская ракета-носитель "Протон-М" должна отправить к Красной планете посадочную платформу российского производства с ровером, созданным учеными ЕКА. В марте стало известно, что запуск перенесен на два года из-за необходимости проведения дополнительных испытаний аппарата и сложной эпидемиологической обстановки в Европе.

Новый график предусматривает запуск ровера и посадочной платформы в августе-сентябре 2022 года. Этот период выбран с учётом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года в рамках двух "окон" (краткосрочных периодов) продолжительностью 10 дней каждое.

В настоящее время все летное оборудование, необходимое для выполнения миссии ExoMars, уже установлено на космический аппарат.

"Посадочная платформа, получившая название "Казачок", полностью оснащена 13 научными приборами, а марсоход "Розалинд Франклин" с установленными на нем девятью научными приборами недавно успешно прошел заключительные термовакуумные испытания во Франции", - сообщал "Роскосмос" в марте.

ExoMars-2022

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