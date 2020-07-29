Онищенко заявил, что COVID-19 не заразнее обычного гриппа

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Коронавирус нельзя считать заразнее обычного гриппа, заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Сказать, что это очень контагиозная инфекция, нельзя, потому что счет идет всего лишь на десятки миллионов, а не на сотни миллионов", - сказал Онищенко на онлайн-конференции в среду.

Он отметил, что "если бы мы говорили сейчас о гриппе, то мы бы с вами считали на сотни миллионов заболевших, а здесь всего 16 миллионов заболевших". "Гриппом заболевают сотни миллионов, 900 миллионов один раз у нас было за последние 10 лет", - добавил Онищенко.