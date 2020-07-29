Дарья Сосновская, получившая от полиции удар в живот, обратится в ЕСПЧ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд повторно отказал в жалобе на бездействие Следственного комитета (СК) Дарье Сосновской, получившей удар в живот при задержании на акции оппозиции 10 августа 2019 года в Москве, девушка намерена обратиться с жалобой в ЕСПЧ. Об этом сообщила "Интерфаксу" адвокат "Зоны права" Татьяна Молоканова во среду.

"Поскольку юридические возможности на национальном уровне исчерпаны, мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ на нарушение статьи 3 (запрет пыток) и статьи 13 (отсутствие эффективных средств правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - сказала Молоканова.

10 августа 2019 года в Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг. Среди требований протестующих были допуск на выборы в депутаты Мосгордумы независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел в отношении задержанных активистов на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

По окончании митинга часть протестующих отправилась на "прогулку" по центру Москвы, которую полиция расценила как несанкционированное мероприятие и в ходе которой Сосновская и была задержана.

Задержание девушки, съемка которого попала в интернет и распространилась социальных сетях и СМИ, получила широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как сотрудник полиции в маске и шлеме с опущенным забралом бьет Сосновскую в живот.

Сосновская обратилась в Следственный комитет (СК) с заявлением о преступлении. В нем она указала на наличие в действиях ударившего ее сотрудника полиции признаков превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств (пункт "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ).

Девушка утверждает, что, кроме удара в живот, полицейские нанесли ей удар по голове, когда пытались посадить в автозак. В поликлинике, куда Сосновская обратилась 11 августа, ей был поставлен диагноз "ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа".

В пресс-службе главка МВД по Москве заявили о проведении служебной проверки по данному инциденту.

В отношении самой Сосновской был составлен административный протокол о нарушении участником публичного мероприятия правил его проведения (часть 5 статьи 20.5 КоАП РФ). Свою вину девушка отрицала.