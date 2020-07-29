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Уволен полицейский, ставший участником смертельного ДТП под Тверью

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Полицейский, врезавшийся под Тверью в скутер с тремя подростками, уволен со службы. Об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в ГУ МВД Москвы.

"Полицейский уволен со службы и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве по факту ДТП, в результате которого погибли трое несовершеннолетних, провело служебную проверку.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду произошла авария на 135 км автодороги Р-104 в Калязинском районе. Водитель автомобиля Opel, 1990 г.р., при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся со скутером. В результате ДТП погибли водитель скутера 2005 г.р. и два пассажира 2006 г.р.

За рулем автомобиля находился сотрудник УВД на Московском метрополитене в свободное от работы время. Водитель был трезв. Окончательный результат медицинского освидетельствования будет известен после проведения химико-токсикологического исследования.

МВД Москва Тверская область

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