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Минприроды одобрило договоренности "Норникеля" и "Роснефти" по топливу в Арктике

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минприроды России поддерживает договоренности "Роснефти" и "Норникеля" о партнерстве в области топливообеспечения в разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края, сообщила пресс-служба ведомства.

Предоставление лицензии на пользование участками недр, в любом случае, будет осуществляться по итогам аукционов, добавили в Минприроды.

Ранее сообщалось, что "Норникель" поддержал лицензирование Турковского газового участка на Таймыре (включая Ушаковское месторождение) на условиях, предложенных "Роснефтью". Таким образом, компании достигли договоренности о партнерстве в области топливообеспечения. В случае приобретения лицензии на Туровский участок "Роснефть" обеспечит поставку недостающих объемов газа предприятиям ГМК "Норильский никель" из запасов Ушаковского участка после начала его разработки.

В рамках договоренностей с октября 2020 года по апрель 2021 года "Роснефть" поставит предприятиям ГМК, расположенным в Норильском промышленном районе, до 123,9 тыс. тонн нефтепродуктов. Поставки будут осуществляться по Северному морскому пути танкерами компании "Норникель" с перевалкой через мощности терминала "Архангельскнефтепродукт" (дочернее предприятие "Роснефти").

Ранее "Норильскгазпром", входящий в группу "Норникель", направлял в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь попросил Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера. "Норильскгазпром" отмечал, что Ушаковское месторождение является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промрайона.

Сейчас газоснабжение региона осуществляется за счет четырех месторождений, объединенных единой газотранспортной инфраструктурой: Пеляткинского, Южно-Соленинского, Северо-Соленинского и Мессояхского.

Ушаковским месторождением (оно входит в состав Турковского участка), а также Дерябинским и Казанцевским газовыми участками интересуется "Роснефть". Нефтяная компания просила выставить их на аукцион со специальными условиями, под которые бы подпадал только проект "Роснефти" - "Восток Ойл", в рамках которого планируется транспортировка СПГ по Севморпути (СМП).

Минприроды Роснефть Норникель

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