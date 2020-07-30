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За госизмену в Севастополе задержан военнослужащий ЧФ РФ

За госизмену в Севастополе задержан военнослужащий ЧФ РФ
Военнослужащий Черноморского флота РФ в Севастопольском гарнизонном военном суде
Кадр: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ФСБ задержала в Севастополе российского военного, передавшего украинской разведке сведения составляющие государственную тайну. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Как следует из распространённого Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ видео, военного задержали на улице, он не был одет по форме и явно не ожидал появления оперативников ФСБ. "Не надо, не надо, мужики", - кричит подозреваемый во время задержания. После он показан уже в суде, где был решён вопрос об его аресте.

Спецслужба возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена"). В отношении военнослужащего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ФСБ.

Госизмена наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

ФСБ Севастополь

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