Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

Соответствующее постановление, отметил премьер, подготовлено. По его словам, все необходимую информацию по этому вопросу будет собирать уполномоченный орган, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем.

"Все эти решения нужны, чтобы людям не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам", - сказал глава правительства.