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Площадь природных пожаров на Чукотке превысила 60 тысяч гектаров

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Площадь природных пожаров на Чукотке за сутки увеличилась почти на 3,9 тыс. гектаров и достигла на утро пятницы 61 085 гектаров, сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".

По информации на утро четверга, на Чукотке тушили три пожара на землях лесного фонда на площади 57 208 га. В борьбе с огнем задействованы 37 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.

"Причиной быстрого роста пожаров стало усиление ветра. В течение текущей недели его скорость достигала 70 и более км/ч (20 м/c). Языки пламени молниеносно поднимались намного выше человеческого роста", - говорится в сообщении пресс-службы.

В четверг на Чукотке в сложных погодных условиях потушен труднодоступный пожар на площади 8 га.

Наземную технику в район тушений пожаров доставить невозможно.

Летчики-наблюдатели Чукотской авиалесоохраны с вертолетов Ми-8 координируют работу парашютистов-десантников по прокладке минерализованных полос, тушению отдельных очагов из ранцевых лесных огнетушителей. Прокладку минерализованных полос осложняет толщина мха и лишайников.

Ранее со ссылкой на правительство округа сообщалось, что на Чукотке с начала пожароопасного сезона 2020 года потушено свыше 70 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 214,8 тыс. гектаров. Власти региона 20 июля сообщили о ликвидации всех природных пожаров, однако через несколько дней они возобновились.

Чукотка Авиалесоохрана

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