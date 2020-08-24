Природный пожар под Геленджиком ликвидирован

Лес продолжает гореть в районе Анапы, Новороссийска и Туапсе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Один из четырех лесных пожаров ликвидирован в понедельник вечером в Краснодарском крае, еще один локализован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

"В 20:45 мск объявлена ликвидация лесного пожара на территории муниципального образования Геленджик. В 20:00 мск локализован на площади 4 га пожар в Туапсе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, четыре лесных пожара тушили в понедельник в Туапсинский районе, а также в раоне Анапы, Геленджика и Новороссийска. Общая площадь, пройденная огнем, составила порядка 16 га.

На территории Туапсинского района и под Анапой, на территории заповедника "Утриш", в тушении была задействована авиация - вертолеты Ми-8 и Ка-32, а также морские суда МЧС России.

По данным Северо-Кавказского управления гидрометеорологической службы ближайшие сутки в северо-западных районах Кубани и на Черноморском побережье сохранится высокая пожароопасность 4-5 класса.