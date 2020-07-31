Россиянам посоветовали не бронировать заранее билеты за границу

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендует не бронировать заранее билеты и жилье и не выбирать за границей частные домовладения и хостелы.

"В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомится с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и по возможности сократить сроки бронирования - бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета", - говорится в сообщении Роспотребнадзора в пятницу.

Ведомство также советует при выборе мест размещения отдавать предпочтения отдельным номерам у официальных представителей гостиничного бизнеса. "Постарайтесь избегать аренды частных домовладений и гостиниц с массовым типом размещения (хостелы)", - говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать меры социального дистанцирования на всем протяжении путешествия (включая транспорт и прохождение паспортного/таможенного контроля).

Помимо этого, ведомство советует исключить из рациона блюда, для приготовления которых использовались мясо или полуфабрикаты диких животных, не употреблять пищу или напитки из чужой или грязной посуды. В целом в незнакомых местах отдыха, особенно с жарким климатом стоит питаться в заведениях, "где заведомо используются продукты гарантированного качества промышленного производства", пить знакомые напитки и соки промышленного производства, бутилированную или кипяченую воду, и мыть ей фрукты и овощи.

При передвижении по городу следует выбирать такси вместо общественного транспорта, а также соблюдать правила гигиены. Купаться нужно "только в специально отведенных местах, около которых оборудована пляжная зона", отмечают в Роспотребнадзоре.

"Во время отдыха следует быть осторожными при контакте с животными, потому что именно они являются источниками многих инфекционных и паразитарных болезней. Не трогайте сами и не разрешайте детям трогать на улице кошек, собак и других животных", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать теплового удара, необходимо ограничить прием алкоголя, носить одежду из легких и натуральных тканей; головной убор; смазывать открытые участки кожи кремом c UV-фильтром; пить побольше жидкости.