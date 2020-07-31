Большинство работающих россиян не сталкивались с домогательствами

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство работающих граждан РФ (89%) никогда не подвергались сексуальному домогательству со стороны руководства, 87% респондентов никогда не имели подобных инцидентов со своими коллегами, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Как показало исследование, жертвами сексуального домогательства на работе считают себя 5% участников опроса, при этом женщин, подвергавшихся сексуальным домогательствам, почти втрое больше, чем мужчин - 8% и 3% респондентов соответственно.

По данным Superjob.ru, специальные мероприятия по противодействию сексуальным домогательствам предусматривают 7% российских работодателей, 69% компаний не проводят каких-либо специальных мероприятий.

Опрос среди 1600 сотрудников компаний в возрасте от 18 лет был проведен 14-16 июля 2020 года в 330 населенных пунктах, во всех федеральных округах. Среди представителей менеджмента были опрошены 500 респондентов 15-17 июля в 97 населенных пунктах, во всех федеральных округах.