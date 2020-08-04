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ВЭБ и ВТБ получили в залог еще более 50% порта Суходол

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" (СДС) Михаил Федяев и Владимир Гридин, которые владеют по 25,1% ООО "Морской порт "Суходол", передали свои доли в залог госкорпорации "ВЭБ.РФ" и банку ВТБ, говорится в материалах аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Ранее свою долю "Суходола" в размере 24,79% передало в залог ВЭБу и ВТБ АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (ЦРПИ), при этом основание для передачи доли и условия залога не раскрывались.

По данным СПАРКа, все перечисленные доли заложены в соответствии с договором синдицированного кредита от 31 декабря 2019 года, однако суть и его условия не уточняются. Срок обременения ограничен 31 декабря 2036 года.

Сообщается также, что банк ВТБ является "управляющим залогом", ВЭБ - кредитный управляющий, оба имеют статус "первоначальных кредиторов".

Таким образом, свободной от залога в настоящее время остается только доля в 25,01% "Суходола", которая принадлежит АО "РЖД - Инфраструктурные проекты" (подконтрольна ОАО "РЖД").

Кроме того, в материалах на сайте fedresurs.ru сообщается, что АО ХК "СДС-Уголь" (структура СДС) в конце июля заложило в ВТБ "все текущие и будущие имущественные права (требования)" по соглашению о новации от 1 мая 2020 года заключенному между "СДС-Углем" и "Суходолом", где "СДС-Уголь" - займодавец, "Суходол" - заемщик. Отмечается также, что между "СДС-Углем" и "Суходолом" ранее был заключен договор займа. Суть соглашения о новации и договора займа на fedresurs.ru не раскрывается.

По данным пресс-службы СДС, мощность перевалки первой и второй очередей порта "Суходол" составит 12 млн тонн угля в 2022 году. В дальнейшем предполагается построить третью очередь с увеличением мощности еще на 8 млн тонн. Сообщалось также, что стоимость строительства порта оценивается в 35,4 млрд рублей.

ВТБ ВЭБ Суходол Сибирский деловой союз ЦРПИ РЖД СДС-Уголь

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