Москвичка утонула во время массового сплава на катамаранах на Алтае

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следователи проверяют обстоятельства гибели туристки, прибывшей на отдых в Республику Алтай.

3 августа группа туристов из 14 человек сплавлялась на катамаране по реке Шавла. В процессе сплава он перевернулся, и женщина из числа туристов утонула, сообщает во вторник пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

Тело погибшей найдено самими туристами.

"Сплав был организован компанией из Москвы "Эксперт Ривер". Члены группы, в том числе погибшая, были экипированы. Сплав осуществлялся под руководством директора компании", - говорится в пресс-релизе.

Следователи выясняют, были ли нарушены меры безопасности при организации и прохождении сплава.