Две школьницы утонули в забайкальском водоеме

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту гибели двух девочек-подростков, утонувших в водоеме в Забайкальском крае, сообщает Следственное управление СКР по региону.

Трагедия произошла в пятницу в Ингодинском районе Читы.

"По предварительным данным, две девочки 14 и 15 лет приехали погостить к дяде. Девочки пошли купаться в ближайший водоем, расположенный в 200 метрах от станции Песчанка. Во время купания одна из девочек начала тонуть. Вторая бросилась спасать подружку, и та утянула девочку в воду", - говорится в сообщении.

Погибших школьниц из водоема извлекли водолазы МЧС. Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.