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МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Думаю, пройдет еще несколько недель перед тем, как будут открыты границы с новыми странами. Сейчас есть возможность въехать в Россию через крупные хабы, включая Лондон и Стамбул. Сеул и другие столицы и хабы, думаю, будут включены в список при условии, что ситуация позволит", - сказал в ходе видеоконференции "США-Латинская Америка-Россия: повестка конструктивного сотрудничества в эпоху пост-COVID-19".

Рябков подчеркнул, что все въезжающие в Россию должны иметь при себе справку о том, что они не больны коронавирусом. "Будем надеяться, что не будет второй волны пандемии, которая приведет к откату нынешних, достаточно позитивных тенденций", - добавил замглавы МИД РФ.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 15 августа на взаимной основе будут возобновлены рейсы в Швейцарию. Принимать авиарейсы из России также начала Австрия. Кроме того, Россия также открыла границы с Абхазией.

МИД РФ Сергей Рябков Сеул Южная Корея

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