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Каждый пятый россиянин счел работу врача самой опасной

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Каждый пятый россиян (20%) считает профессию врача в настоящее время самой опасной, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет врачи впервые оказались на первом месте в рейтинге опасных профессий Superjob.ru. Ранее, согласно опросам, работу врачей самой рискованной называли 2-3% россиян.

Исследование показало, что каждый десятый респондент самой опасной в настоящее время считает работу шахтера, работу пожарного самой рискованной для жизни сочли 8% опрошенных. Профессии военнослужащих и спасателей МЧС считают наиболее опасными по 6% респондентов.

По данным Superjob.ru, на такие позиции, как политический деятель, сотрудник правоохранительных органов и водитель приходятся по 4% респондентов, считающих эти виды профессиональной деятельности самыми опасными.

Работу пилотов посчитали рискованной 2% опрошенных. По 1% голосов в рейтинге опасных профессий получили такие позиции, как журналист, преподаватель и сапер.

Также 23% опрошенных указали иные профессии, а 10% затруднились назвать самую опасную профессию.

Опрос был проведен 30 июля - 3 августа 2020 года среди 1000 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 296 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Superjob.ru

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