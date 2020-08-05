В КПРФ предложили приравнять к госизмене фальсификации на выборах

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Для обеспечения чистоты выборов нужно усилить ответственность за фальсификации, заявил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Нужно приравнять фальсификации на выборах к государственной измене, к захвату власти, чтобы не условными сроками отделывались", - сказал Афонин в среду, выступая на форуме "Территория смыслов".

Он считает необходимым сделать удобным голосование для граждан. При этом, по словам Афонина, главная проблема в том, что "люди не верят в чистоту и прозрачность избирательной системы".