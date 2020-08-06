На Камчатке вынесли приговор экс-начальнице почты, похитившей из пенсий 2 млн руб.

Суд учел, что у осужденной на иждивении шесть несовершеннолетних детей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Бывший руководитель почтового отделения на Камчатке за хищение более 2 млн рублей из пенсий и соцпособий приговорена к трем годам колонии общего режима, куда отправится по достижении 14-летнего возраста ее детьми, сообщает пресс-служба УФСБ по Камчатскому краю.

"Вступил в законную силу приговор бывшему начальнику отделения почтовой связи "Седанка" ОСП Петропавловск-Камчатского почтамта УФПС. Женщина признана виновной в присвоении свыше 2 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК России). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима. Однако отбывать наказание она будет спустя 14 лет", - говорится в сообщении.

Решение по уголовному делу выносил Тигильский районный суд Камчатского края. "Суд учел, что жительница Седанки имеет на иждивении шесть несовершеннолетних детей, младшему из которых - пять месяцев. Поэтому наказание бывшему начальнику почты отстрочено до достижения ими 14-летнего возраста", - отмечает пресс-служба.

По ее данным, начальник почтового отделения с мая 2018 года по март 2019 года изъяла из кассы и перевела на свой банковский счет свыше 2 млн рублей, которые предназначались для выплаты пенсий и социальных пособий жителям Седанки. "Для того чтобы скрыть следы преступления, она предоставляла в ОСП Петропавловск-Камчатский почтамт сводные денежные журналы с недостоверными данными", - сообщает пресс-служба.

Преступление выявили сотрудники УФСБ, расследованием уголовного дела занималась полиция.