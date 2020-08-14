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Мишустин пообещал особый контроль строительства Камчатской краевой больницы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что проект строительства новой Камчатской краевой больницы будет взят на особый контроль.

Об этом он заявил во время посещения действующей краевой больницы, беседуя с работниками медучреждения. Премьер назвал разгильдяйством то, что новая больница, проектирование которой обсуждалось еще в 2011 году, до сих пор не построена. Он отметил, что имела место и безалаберность отдельных подрядчиков, финансирование строительства в 2019 году сокращалось, "это уже какое-то наваждение".

"Мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое происходило в течение многих лет по поводу строительства больницы", - сказал Мишустин.

Он добавил, что по предварительным подсчетам, стоимость строительства новой больницы составит порядка 13,9 млрд рублей.

"По приезду мы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, с Минстроем будем полностью ставить эту стройку на контроль", - заявил глава кабмина. Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее поручал разобраться с проблемами этой стройки. "Ну, будем разбираться вместе. Здесь нужно, чтобы и подрядчик был адекватный, и финансы были выделены", - сказал премьер.

Он поручил Минфину и Минздраву "до конца разобраться по смете". "Больнице быть, мы с губернатором должны это обещание дать. По средствам будем смотреть, сколько необходимо добавить, смету мы понимаем, знаем о дефиците регионального бюджета. Будем ежеквартально держать на контроле процесс строительства. Но у меня вопрос ко всем, кто принимал участие в проектировании, потому что в течение почти 10 лет проект с места не сдвинулся, а деньги в федеральном бюджете были заложены. Считаю это разгильдяйством", - заявил Мишустин.

В то же время премьер указал, "что сейчас вопрос в том, не кто виноват, а что делать". "Что делать, мы знаем. И это надо будет реализовать", - резюмировал премьер.

Глава кабмина также заверил, что больница продолжит получать текущее финансирование в полном объеме. Он попросил все предложения по дополнительным расходам направлять в Минфин и Минздрав, и кабмин посмотрит, "что можно сделать для того, чтобы до ввода новой больницы все было в порядке".

Мишустин также поддержал предложение одной из участниц беседы о возможности повышения квалификации в рамках ординатуры для иногородних медиков на текущем месте работы. "Такое поручение дадим Минздраву и Минобрнауки", - добавил он.

Камчатка Михаил Мишустин

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