В Думе назвали доклад Госдепа США о пропаганде далеким от реальности

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий связывает представленный Госдепом США доклад о "российской пропагандистской экосистеме" с предвыборной кампанией в Штатах.

"Все эти антироссийские "пугалки", обострившиеся на фоне предвыборной кампании в США, естественно, не имеют ничего общего с действительностью", - сказал Слуцкий в четверг журналистам.

Он также отметил, что упомянутые в докладе Госдепа "российские государственные СМИ действуют в правовом поле и работают по всем международным профессиональным стандартам, исключая, в первую очередь, распространение откровенных фейков, чего мы в последнее время, к сожалению, не всегда можем сказать о медиа-сфере в США".

"На самом деле, доклад - еще одно проявление политической цензуры", - добавил Слуцкий.

Центр глобального взаимодействия (GEC) при Госдепартаменте США опубликовал доклад "Основы российской дезинформационно-пропагандистской экосистемы", в котором дает свое описание якобы системы "российской пропаганды и дезинформации".

"Российская экосистема дезинформации и пропаганды - это совокупность официальных, подручных и неподтвержденных каналов и платформ коммуникации, которые Россия использует для создания и усиления ложных историй. Экосистема состоит из пяти основных компонентов: официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и кибердезинформация", - утверждается в докладе, опубликованном на сайте госдепа.