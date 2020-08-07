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Карантин введен в Хабаровске и двух районах края из-за вспышки АЧС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Карантин введен на территориях Вяземского и Хабаровского районов, а также города Хабаровска в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС), сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

По данным управления ветеринарии краевого правительства, сразу в четырех частных хозяйствах обнаружены очаги этого заболевания. Два подворья расположены в селе Кукелево Вяземского района, одно - в городе Вяземский, еще одно - в селе Бычиха Хабаровского района.

"Вокруг каждого из хозяйств санитарные службы установили две карантинные зоны: первая радиусом 5 км, вторая от 16 до 30 км. Запрещено посещение эпизоотического очага посторонними лицами, кроме работающего там персонала. Установлен запрет на перемещение из зоны животных, а также на реализацию продуктов их убоя и кормов", - сказано в сообщении.

Кроме того, в радиусе зоны запрещены все виды охоты. Ограничительные мероприятия будут действовать до специального распоряжения об их отмене.

Специалисты государственной ветеринарной службы отобрали патологический материал, у свиней подтвержден диагноз "африканская чума". В границах села Бычиха введен режим ЧС. На въезде установлен дезбарьер, организовано круглосуточное дежурство двух постов ГИБДД.

По оперативной информации, всего в двух зонах, где выявлена АЧС, находится 230 свиней.

Хабаровск Хабаровский край Хабаровский район Вяземский район АЧС

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