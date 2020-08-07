Нарушения правил безопасности выявлены на Южно-Кузбасской ГРЭС "Мечела"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ростехнадзор выявил в ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" (Кемеровская область, входит в ООО "Мечел-Энерго") нарушения правил промышленной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью персоналу, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на совещании о готовности регионов к работе в осенне-зимнем периоде.

"Ремонты котлов производят не в полном объеме, отсутствует экспертиза промбезопасности котлов, допускается эксплуатация котлов с разрушенной обмуровкой, приводящая к большой загазованности рабочей зоны. Предлагаю назначить должностное лицо, которое возьмет (под контроль подготовку ГРЭС к зиме - ИФ), чтобы устранить замечания промбезопасности", - сказал Меняйло, обращаясь к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

Полпред добавил также, что "основная претензия Ростехнадзора по Южно-Кузбасской ГРЭС (состоит в том - ИФ), что эксплуатирующие организации - теплоснабжающие и теплосетевые - не имеют лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов первого, второго и третьего класса".

В свою очередь Цивилев напомнил о "трудном финансовом положении" владельца ГРЭС - группы "Мечел", которое усугубилось "сейчас еще в связи с мировым кризисом в угольной отрасли".

"Мы договорились с ними (с ГРЭС - ИФ), что они дополнительно к плану в ближайшие два года выделят 500 млн рублей на подготовку (станции к зиме - ИФ). У нас есть взаимные неплатежи, мы (бюджетные организации - ИФ) им должны 560 млн рублей, они нам за землю должны 700 млн рублей, мы приняли совместное решение, что сейчас мы подобьём взаимные платежи... Эта финансовая задолженность не является препятствием для Южно-Кузбасской ГРЭС при подготовке к отопительному сезону. Самая главная причина там как раз в их сложном финансовом положении", - отметил губернатор.

В свою очередь в пресс-службе ГРЭС "Интерфаксу" сообщили, что электростанция работает в штатном режиме, ограничений для потребителей тепловой и электроэнергии нет. "На электростанции реализуется план мероприятий по устранению выявленных Ростехнадзором в июне нарушений. Для разработки плана и контроля за его выполнением была создана рабочая группа во главе с гендиректором ООО "Мечел-Энерго" и специальная комиссия по оценке технического состояния, недостатков ремонтного обслуживания и планируемых мероприятий, включая мероприятия по охране окружающей среды. Проводятся необходимые независимые экспертизы оборудования. В приоритете - соблюдение графика ведения ремонтных работ и подготовка к отопительному сезону", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, в июне "Южно-Кузбасская ГРЭС" обратилась в прокуратуру Кузбасса в связи со снижением региональной энергетической комиссией (РЭК) Кемеровской области тарифа на тепловую энергию на 18% с 1 июня.

Со ссылкой на данные ГРЭС сообщалось также, что после выхода в сентябре 2019 года из концессии по эксплуатации теплосетей в двух кузбасских городах, она "вовсе перестала получать деньги от муниципальных компаний за поставленное тепло", при этом накопленная задолженность составила 379 млн рублей. Кроме того, со стороны этих городов остались долги за потребленную тепловую энергию в период 2016-2019 годов в части субсидий, покрывающих разницу между платой населения и тарифом на тепловую энергию в размере 194 млн рублей

В свою очередь пользователи соцсетей, проживающие вблизи ГРЭС, в течение нескольких последних месяцев регулярно публикуют видео с дымом, который появляется во время запуска котлов на предприятии. По словам местных жителей, этот дым виден с расстояния в несколько километров, при этом на земле остается пыль и сажа. Также горожане жалуются, что из-за загрязненного воздуха становится трудно дышать.

ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" создано путем выделения из АО "Кузбассэнерго". "Мечел-Энерго" владеет 98,26% уставного капитала ГРЭС. Установленная электрическая мощность электростанции составляет 554 МВт, тепловая - 506 Гкал/ч.