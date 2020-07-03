Акционеры "Мечела" одобрили реструктуризацию долга компании перед госбанками

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Мечела" одобрили сделки по реструктуризации долга перед госбанками, сообщила компания. Реструктуризация начала действовать 7 мая, однако она потеряла бы силу без одобрения акционеров.

Акционеры, голосовавшие против сделок, а также не голосовавшие по этому вопросу, смогут предъявить свои акции к выкупу по цене 80,57 рубля за бумагу. Исходя из стоимости чистых активов "Мечела" на 31 марта, на приобретение бумаг компания сможет потратить до 882 млн рублей. На эту сумму "Мечел" сможет выкупить максимально около 2,63% обыкновенных акций.

"Мечел" в апреле подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ : срок погашения продлен на 7 лет - до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года.

Одновременно "Мечел" продал 51% в Эльгинском угольном проекте компании "А-Проперти" сооснователя Yota Альберта Авдоляна за 89 млрд рублей. Эти средства были направлены на погашение части долга перед госбанками, в результате общая сумма обязательств "Мечела" перед ними снизилась до 261,6 млрд рублей (по курсу на 30 апреля).

В случае, если бы реструктуризация не была одобрена акционерами в установленные сроки, компании пришлось бы выплатить банкам 332,6 млрд рублей в 2020-2022 годах, в том числе 121,2 млрд рублей - в этом году.

Акционеры также одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 3,48 рубля на привилегированную акцию. Реестр на их получение закроется 17 июля. Это самый низкий размер дивидендов на "префы" с 2010 года, не считая номинальных выплат за 2012-2015 годы в 0,05 рубля на акцию.

Общая сумма выплат за 2019 год составит 482,9 млн рублей. Учитывая, что 40% "префов" - квазиказначейские (принадлежат дочерней Skyblock limited), в рынок будет выплачено 290 млн рублей.

Дивиденды на обыкновенные акции, как и в прошлые годы, решено не платить (в последний раз владельцы обыкновенных акций "Мечела" получали дивиденды по итогам 2011 года).

По уставу "Мечел" распределяет 20% чистой прибыли по МСФО между владельцами привилегированных акций. Однако компания должна согласовывать выплату дивидендов с банками-кредиторами.

В 2019 году чистая прибыль "Мечела" упала более чем в 5 раз - до 2,4 млрд рублей.

По итогам 2018 года "Мечел" выплатил 18,21 рубля на привилегированную акцию, за 2017 и 2016 годы - 16,66 и 10,28 рубля на акцию соответственно. С 2012 по 2015 год компания платила номинальные дивиденды на "префы", чтобы они не становились голосующими.

Уставный капитал "Мечела" разделен на 416 млн 270,745 тыс. обыкновенных и 138 млн 756,915 тыс. привилегированных акций. Игорь Зюзин и его семья являются бенефициарами 50,2% обыкновенных акций "Мечела".