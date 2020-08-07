Ученые узнали, что каждый четвертый петербуржец переболел COVID-19

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Не менее четверти населения Санкт-Петербурга имеет антитела к COVID-19, полученные после перенесенного заболевания, сообщил в пятницу "Интерфаксу" директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"По Санкт-Петербургу мы получили результат ровно 26% - это лица, у которых были выявлены антитела, относящиеся к иммуноглобулинам класса G. Такие антитела свидетельствуют о перенесенной инфекции. Это биомаркер, который остается с переболевшим человеком еще некоторое время: несколько месяцев, годы или даже всю жизнь", - сказал Тотолян.

В рамках проведенного исследования наибольший уровень иммунной прослойки выявлен в двух детских группах: в возрасте от 1 года до 6 лет он составил 32%, а в группе от 7 до 13 лет - порядка 37%. На втором месте по величине иммунной прослойки - пожилые люди в группе 60-69 лет и группе 70+. Наименьшая показатель в возрастной группе 30-40 лет, рассказал ученый.

Аналогичное исследование в Ленинградской области показало наличие антител у 20,6% участников проекта, но в подгруппе до 6 лет показатель оказался выше, чем в Петербурге - 42%, добавил Тотолян. Это данные по состоянию на июнь, когда у участников исследования были взяты пробы.

Ученый отметил, что в конце августа и затем в ноябре планируются повторные исследование той же выборки. Это позволит проследить изменение количества антител у тех, кто уже переболел, к июньскому исследованию, а также увидеть изменение величины иммунной прослойки.

Исследование популяционного иммунитета - это программа Роспотребнадзора, которая реализуется в 26 регионах страны.