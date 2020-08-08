Пожар охватил десять жилых домов в Самаре

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Пожарные в Самаре борются с огнем, охватившим десять частных жилых домов в Железнодорожном районе на площади в 1300 кв. метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 4:50 (3:50 по московскому времени) в субботу, горел дом и надворные постройки на площади в 250 кв. метров. Позднее площадь пожара выросла до 1300 кв. метров, огнем охвачено десять частных домов.

"Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении.

Позднее в областном главке МЧС сообщили, что пожар в 8:46 (7:46 мск) был локализован на площади 1300 кв. метров.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Самарской области, распространению огня по крышам домов способствовал порывистый ветер.

"Во всех загоревшихся домах жили люди, в основном они сейчас разъехались по родственникам. Точное количество жильцов уточняется. Между тем подготовлены места для размещения в здании школы. Сейчас решается вопрос о переходе туда нескольких жителей", - рассказали агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства.