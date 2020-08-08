Взрыв газового баллона осложнил тушение пожара в Самаре

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Два очага возгорания образовалось при тушении пожара в жилых домах в Железнодорожном районе Самары из-за взрыва баллона с газом, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"Во время тушения пожара произошел взрыв газового баллона, горящие элементы которого перелетели через несколько домов, в результате чего образовался еще один очаг пожара", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, пожарно-спасательные подразделения работали в сложных условиях с угрозой для жизни, вытащили с места пожара 32 баллона.

При этом предварительной его причиной назван аварийный режим работы электропроводки в доме №23 по улице Железноводская.

Продолжается работа по полной ликвидации огня.

Как сообщалось, в 4:50 (3:50 по Москве) в субботу поступил сигнал о возгорании в Железнодорожном районе Самары дома и надворных построек на площади в 250 кв. м, позднее огонь распространился на площади 1,3 тыс. кв. м, охватив десять жилых домов. В 8:46 (7:46 по Москве) была объявлена его локализация.