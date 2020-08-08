Один человек погиб в ДТП с участием полицейского в Самарской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Самарская полиция расследует обстоятельства аварии в Волжском районе с участием автомобиля под управлением полицейского, в результате которой один человек погиб и шестеро получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, 7 августа в 21:20 (20:20 мск) сотрудник ОВД одного из подразделений Самарской области на автомобиле Datsun на автодороге Самара-Большая Черниговка не выбрал дистанцию и столкнулся с впереди идущим автомобилем Hyundai Solaris.

"В результате столкновения Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. Водитель Hyundai, который был лишен прав еще в 2019 году, от полученных травм скончался на месте ДТП, его пассажирка-женщина 1986 г.р. госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в Hyundai ехали трое детей. Они госпитализированы в нейрохирургическое отделение. Полицейский и его пассажирка после оказания медпомощи отпущены домой.