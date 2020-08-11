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ФСБ задержала жителя Нефтекамска за планы поджечь мэрию

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Башкирии задержали жителя Нефтекамска, собиравшегося поджечь здание городской администрации, сообщила пресс-служба республиканского управления.

Отмечается, что мужчина планировал совершить поджог "при помощи самодельного зажигательного устройства".

Согласно сообщению, задержанный планировал теракт "в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя, к чему открыто призывал в сети "Интернет".

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). У него изъяты компьютер с информацией о подготовке к теракту, видеозаписи изготовления и испытаний зажигательных смесей.

На предоставленных пресс-службой УФСБ кадрах оперативной съемки подозреваемый рассказывает, что собирался вывести людей на митинг. "Хотел набрать определенное количество человек и вывести их на митинг, чтобы они тоже применили (коктейли - ИФ) Молотова. Показать народную силу", - говорит он.

На кадрах другой видеосъемки мужчина показывает, как изготавливает и испытывает "коктейль Молотова".

Он также рассказал, что изготавливал зажигательную смесь, чтобы поджечь здание генерирующей компании. "Изначально цель была кинуть бутылку в БашРТС, мысль была такая, потому что они поднимают (тарифы - ИФ) за услуги, за тепло, почти до 9-10 тысяч дошло", - говорит задержанный.

Кроме того, он признается в планах поджечь здание городской мэрии "из-за ненависти к режиму".

ФСБ Башкирия Нефтекамск

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