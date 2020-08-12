Планировавший поджечь мэрию житель Нефтекамска арестован на два месяца

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Житель Нефтекамска (Башкирия), собиравшийся поджечь здание городской администрации, арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского УФСБ.

"Он арестован на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что подозреваемый планировал теракт, чтобы дестабилизировать деятельность органов государственной власти и спровоцировать протесты против действующего конституционного строя, к чему открыто призывал в интернете.

В отношении него возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ (террористический акт), ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

На предоставленных пресс-службой УФСБ кадрах оперативной съемки подозреваемый рассказывает, что собирался вывести людей на митинг и использовать "коктейли Молотова". "Хотел набрать определенное количество человек и вывести их на митинг, чтобы они тоже применили (коктейли - ИФ) Молотова. Показать народную силу", - говорит он.

Он также признается в планах поджечь здания городской мэрии "из-за ненависти к режиму" и генерирующей компании за то, что они поднимают тарифы.