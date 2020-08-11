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Роспотребнадзор запретил рок-фестиваль "Чернозем" из-за коронавируса

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор запретил проведение ежегодного рок-фестиваля "Чернозем", который должен был состояться 14-16 августа под Тамбовом, из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

"В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (...) запретить проведение в период с 14 по 16 августа 2020 года на территории Тамбовской области массового мероприятия – фестиваля рок-музыки "Чернозем", - говорится в постановлении главного санитарного врача по Тамбовской области.

Организатору рок-фестиваля предложено обеспечить соблюдение ограничительных противоэпидемических мероприятий и прекратить подготовку к его проведению.

На сайте организаторов мероприятия пока не появилась информация о его отмене или переносе.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора отмечало, что проведение мероприятия в планируемые сроки может только осложнить эпидемиологическую ситуацию. Также ведомство напомнило, что проведение рок-фестиваля "Чернозем" будет являться нарушением федерального и регионального законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Между тем ранее власти области подписали документ, который внес изменения в постановление администрации области от 17 марта. Тем самым в регионе разрешили проведение массовых мероприятий. С 18 марта мероприятия численностью свыше 50 человек были запрещены.

В текущем году в рок-фестивале было запланировано участие Вячеслава Бутусова, Гарика Сукачева, Сереги, групп "Сплин", "ДДТ", "Тараканы", "Черный вторник" и многих других.

В прошлом году фестиваль посетили порядка 30 тыс. человек, более половины которых - жители других регионов.

По состоянию на 11 августа на территории области зарегистрировано 6 286 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них за прошедшие сутки – 25 случаев. Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, летальных случаев в Тамбовской области – 37. На госпитализации с коронавирусом находятся 235 человек.

Роспотребнадзор Чернозем Тамбовская область коронавирус

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