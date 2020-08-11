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Суд в Петербурге отменил штрафы трем участникам марша памяти Немцова

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Петербургский городской суд признал незаконным привлечение к административной ответственности троих участников акции памяти Бориса Немцова. Об этом сообщается во вторник в телеграм-канале регионального штаба Навального.

Как следует из картотеки суда, решение суда первой инстанции отменено с возвращением на новое рассмотрение.

Ранее трех активистов движения "Весна" Максима Халимовского, Михаила Борисова и Александра Верещагина оштрафовали на 20 тыс. рублей за скандирование лозунгов во время марша Немцова. Акция была санкционирована, однако в начале июня на молодых людей составили административные протоколы.

Марш памяти Немцова прошел в Петербурге 29 февраля. По данным полиции, мероприятие собрало около тысячи участников. Представители оппозиции сообщали о задержании нескольких активистов.

Оппозиционный политик, бывший первый вице-премьер РФ Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту российской столицы.

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