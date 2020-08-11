Шестилетняя девочка в Башкирии скончалась от отравления грибами

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Семья в Башкирии отравилась грибами: шестилетняя девочка умерла, ее отец и двухлетний брат госпитализированы, сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР во вторник.

11 августа в следственный отдел поступило сообщение, что в квартире в деревне Даутово нашли тело шестилетней девочки, также что в Абзелиловсвкую ЦРБ доставили с признаками отравления 28-летнего мужчину и двухлетнего мальчика.

Как установило следствие, 10 августа отец девочки, "будучи неосведомленным о разновидностях грибов, пригодных для употребления в пишу", собрал грибы на окраине деревни, приготовил их себе и детям. Ночью мужчина почувствовал себя плохо, увидел, что девочка не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, грибы были несъедобными.