Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:55Заразились
на 11.08В России 897 599+4 945В мире 20 089 624+227 941

Шестилетняя девочка в Башкирии скончалась от отравления грибами

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Семья в Башкирии отравилась грибами: шестилетняя девочка умерла, ее отец и двухлетний брат госпитализированы, сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР во вторник.

11 августа в следственный отдел поступило сообщение, что в квартире в деревне Даутово нашли тело шестилетней девочки, также что в Абзелиловсвкую ЦРБ доставили с признаками отравления 28-летнего мужчину и двухлетнего мальчика.

Как установило следствие, 10 августа отец девочки, "будучи неосведомленным о разновидностях грибов, пригодных для употребления в пишу", собрал грибы на окраине деревни, приготовил их себе и детям. Ночью мужчина почувствовал себя плохо, увидел, что девочка не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, грибы были несъедобными.

Башкирия

Новости

Фотокор Питалев освобожден из СИЗО в Минске

Что произошло за день: вторник, 11 августа

В Белоруссии освободили журналиста Солопова

В Белоруссии освободили журналиста Солопова

Истребитель МиГ-31 с разрушенным колесом успешно сел в Пермском крае

Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом аварийно сядет в Перми

В РФ вернулись четверо журналистов, задержанных в Минске

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,5 раза

Экономический кризис

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

ВВП России во II квартале упал на 8,5%
Пандемия коронавируса

Вакцина от коронавируса уже запатентована в России

Пандемия коронавируса

Противопоказаниями для прививки от COVID назвали хронические болезни и аллергии

Противопоказаниями для прививки от COVID назвали хронические болезни и аллергии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');