Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:55Заразились
на 11.08В России 897 599+4 945В мире 20 089 624+227 941

В Самаре осудили экс-полковника на 8 лет за взяточничество

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Суд признал бывшего начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веру Рабинович виновной во взяточничестве и приговорил к реальному сроку заключения в колонии общего режима, сообщается во вторник на сайте СКР России.

Приговором суда Рабинович назначено 8 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением звания "полковник юстиции" и права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на 5 лет.

Следствие и суд установили, что Рабинович через своих знакомых Виталия Прокофьева и Жанну Назарову, являющихся посредниками, получила 17 декабря 2018 года в Самаре первую часть от общей суммы взятки в 15 млн рублей, после чего была задержана сотрудниками регионального управления ФСБ России с поличным.

Взятка предназначалась Рабинович за то, чтобы помочь ранее знакомому ей предпринимателю привлечь своего должника к уголовной ответственности. Взамен Рабинович обещала повлиять на следователя и руководство районного следственного отдела МВД, в чьем производстве находилось уголовное дело, добившись принятия необходимых взяткодателю процессуальных решений", - поясняется в сообщении.

Вместе с Рабинович признаны виновными по части 3 статьи 30, части 4 статьи 291.1 УК РФ и части 4 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве и посредничество во взяточничестве) предприниматель Прокофьев и безработная Назарова.

Назарова приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Прокофьев к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как сообщалось, Рабинович была задержана 18 декабря 2018 года с поличным при незаконном получении крупной суммы денег. Также были задержаны два посредника.

Самарская область

Новости

Фотокор Питалев освобожден из СИЗО в Минске

Что произошло за день: вторник, 11 августа

В Белоруссии освободили журналиста Солопова

В Белоруссии освободили журналиста Солопова

Истребитель МиГ-31 с разрушенным колесом успешно сел в Пермском крае

Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом аварийно сядет в Перми

В РФ вернулись четверо журналистов, задержанных в Минске

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,5 раза

Экономический кризис

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

ВВП России во II квартале упал на 8,5%
Пандемия коронавируса

Вакцина от коронавируса уже запатентована в России

Пандемия коронавируса

Противопоказаниями для прививки от COVID назвали хронические болезни и аллергии

Противопоказаниями для прививки от COVID назвали хронические болезни и аллергии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');