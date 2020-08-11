В Самаре осудили экс-полковника на 8 лет за взяточничество

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Суд признал бывшего начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веру Рабинович виновной во взяточничестве и приговорил к реальному сроку заключения в колонии общего режима, сообщается во вторник на сайте СКР России.

Приговором суда Рабинович назначено 8 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением звания "полковник юстиции" и права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на 5 лет.

Следствие и суд установили, что Рабинович через своих знакомых Виталия Прокофьева и Жанну Назарову, являющихся посредниками, получила 17 декабря 2018 года в Самаре первую часть от общей суммы взятки в 15 млн рублей, после чего была задержана сотрудниками регионального управления ФСБ России с поличным.

Взятка предназначалась Рабинович за то, чтобы помочь ранее знакомому ей предпринимателю привлечь своего должника к уголовной ответственности. Взамен Рабинович обещала повлиять на следователя и руководство районного следственного отдела МВД, в чьем производстве находилось уголовное дело, добившись принятия необходимых взяткодателю процессуальных решений", - поясняется в сообщении.

Вместе с Рабинович признаны виновными по части 3 статьи 30, части 4 статьи 291.1 УК РФ и части 4 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве и посредничество во взяточничестве) предприниматель Прокофьев и безработная Назарова.

Назарова приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Прокофьев к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как сообщалось, Рабинович была задержана 18 декабря 2018 года с поличным при незаконном получении крупной суммы денег. Также были задержаны два посредника.