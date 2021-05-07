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Доступ к данным о владельцах морских и речных судов РФ смогут ограничить по их просьбе

Доступ к данным о владельцах морских и речных судов РФ смогут ограничить по их просьбе
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Госдума 11 мая планирует рассмотреть поправку в Кодекс торгового мореплавания, которая вводит ограничение на предоставление информации из реестра судов. Сейчас реестры судов являются открытыми, и теперь предлагается ограничить доступ к информации о правах на судно по просьбе его владельцев.

Поправки ко второму чтению законопроекта (N769222-7) внесли депутаты от "Единой России" Виктор Дерябкин и Владимир Синяговский.

Согласно действующей статье 50 Кодекса торгового мореплавания, реестры судов являются открытыми для любых лиц, заинтересованных в получении содержащейся в них информации. Заинтересованные лица могут получить выписку из реестров судов за плату по тарифу, определяемому правительством.

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Депутаты предлагают модернизировать эту статью, убрать из нее упоминание о том, что реестры судов являются открытыми, и дополнить нормой, по которой информация о правах физлиц, компаний и ИП на судно включается в выписку только при наличии на то их согласия.

"Информация, содержащая сведения о правах физических и (или) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении судов, включается в выписку из реестров судов при наличии согласия этих физических и (или) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - говорится в законопроекте.

При этом уточняется, что органы госвласти РФ, а также иные лица в случаях, установленных законом, имеют право на получение информации из реестров судов без оплаты и ограничений.

Реестры и данные в выписке

В России существует шесть реестров судов: государственный судовой реестр, реестр маломерных судов, бербоут-чартерный реестр, российский международный реестр судов, российский открытый реестр судов и реестр строящихся судов. Выписка из реестра судов выдается в срок не более трех рабочих дней после получения запроса и подлежит централизованному учету в информационной системе, включая сведения о лице, получившем выписку на судно.

Выписка из реестра судов содержит сведения о судне: название, бортовой номер, порт регистрации, год постройки, тип судна, валовая вместимость судна. Выписка также содержит информацию о его правообладателе: в отношении компаний - наименование и местонахождение согласно месту государственной регистрации, в отношении физических лиц - Ф.И.О. (но только при условии подписания правообладателем согласия на обработку персональных данных). Также в выписке указываются ограничения и обременения, наложенные на судно.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Госдума

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