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На нефтяном месторождении в ХМАО произошел пожар

В результате пострадали три человека

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Оперативные подразделения АО "РН-Няганьнефтегаз" ведут тушение возгорания на одной из производственных площадок Ем-Еговского нефтяного месторождения в ХМАО.

"Три пострадавших работника доставлены в лечебное учреждение", - сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

Угроза населенным пунктам отсутствует. Организован экологический мониторинг.

На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.

РН-Няганьнефтегаз ХМАО Ем-Еговское месторождение

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