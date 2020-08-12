На нефтяном месторождении в ХМАО произошел пожар
В результате пострадали три человека
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Оперативные подразделения АО "РН-Няганьнефтегаз" ведут тушение возгорания на одной из производственных площадок Ем-Еговского нефтяного месторождения в ХМАО.
"Три пострадавших работника доставлены в лечебное учреждение", - сообщили "Интерфаксу" на предприятии.
Угроза населенным пунктам отсутствует. Организован экологический мониторинг.
На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.