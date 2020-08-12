Глава района в Волгоградской области умер от коронавируса

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава Камышинского района Волгоградской области Владимир Ерофеев скончался в среду от осложнений на фоне хронических заболеваний, спровоцированных коронавирусной инфекцией, сообщили "Интерфаксу" в обладминистрации.

Как рассказал собеседник агентства, первые признаки недомогания 67-летний чиновник почувствовал 28 июля. Его госпитализировали в Камышинскую районную больницу, где он проходил лечение.

Ерофееву стало лучше, и врачи рассматривали возможность перевода на амбулаторное лечение. Однако 6 августа состояние чиновника резко ухудшилось - начали прогрессировать осложнения на фоне хронических заболеваний. Его перевели в больницу N5 Волгограда, где он скончался.

Ерофеев возглавлял Камышинский район на протяжении 14 лет.

По информации областного оперштаба по борьбе с эпидемией коронавируса на 12 августа, в регионе зарегистрирован 10281 случай заболевания COVID-19 (91 новый случай за последние сутки). От коронавируса в Волгоградской области за все время пандемии скончались 75 человек (плюс два летальных исхода за последние сутки), 6575 человек выздоровели после прохождения лечения (за истекшие сутки - 88).