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Военнослужащий в Чечне получил 8 лет колонии за убийство сослуживца

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суд в Чечне вынес обвинительный приговор военнослужащему войсковой части 6775 (Грозный) по делу об убийстве сослуживца, сообщает главное военное следственное управление СК РФ.

Айдашк Ооржак признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствие установило, что 22 февраля 2019 года при выполнении служебно-боевой задачи в помещении ротного опорного пункта между Ооржаком и его сослуживцем произошла ссора. Офицер, ставший свидетелем инцидента, приказал Ооржаку покинуть помещение.

"Позже осужденный, желая наказать сослуживца за пререкания с ним в присутствии командира, зашел в спальное помещение роты, взял лежавший на столе пистолет, закрепленный за офицером, и выстрелил в потерпевшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевший с огнестрельным ранением шеи скончался 25 февраля. Суд проходил с участием коллегии присяжных, которые признали Ооржака виновным в убийстве сослуживца.

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