Чиновники пресекли незаконную перевозку алкоголя по Крымскому мосту

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур остановило перевозку алкоголя по Крымскому мосту.

Как сообщает ведомство, в ходе проверки на стационарном посту ДПС ГИБДД "Тамань" был остановлен грузовой автомобиль. В его кузове обнаружено около 19 тыс. литров пивных напитков и сидра, оборот которых не был зафиксирован в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная система учета алкоголя).

Незаконный алкоголь изъят и передан на хранение в АО "Росспиртпром". Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу проводит административное расследование.

В проверке в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Курорт 2020" приняли участие сотрудники ОМВД и ОГИБДД МВД России по Темрюкскому району Краснодарского края.